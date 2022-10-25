"التعليم" تطلق فعاليات بطولة الجمهورية لأصحاب الهمم

كتب محمود طه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق فعاليات أولى منافسات بطولة الجمهورية لكرة القدم بنين لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، وبطولة الجمهورية لتنس الطاولة بنات لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر 2022، بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

وأكدت سحر الألفى مدير الإدارة العامة للتربية الخاصة توافد الطلاب المشاركين من مدارس التربية الفكرية وطلاب الدمج من جميع محافظات الجمهورية أمس، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من إجراءات تسكينهم وأداء القرعة العلنية لتنظيم التنافسات.

وأوضحت أن هذه البطولة والتى تنظمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان عام الوزارة يشارك فيها 300 طالب وطالبة من مدارس التربية الفكرية وطلاب الدمج بمدارس التعليم العام الدامجة من كافة المحافظات، بالإضافة إلى مديري إدارات التربية الخاصة، ومنسقي أنشطة التربية الخاصة بكافة محافظات مصر.