التعليم: تطبيق لائحة الانضباط على أى طالب يعتدى على معلم ونقله من المدرسة

كتب ـ محمود طه حسين

وجهت بعض المديريات التعليمية ، توجيهات للمدارس بضرورة الحفاظ على كلمة وهيبة أعضاء هيئة التدريس، حيث تعتبر أولوية قصوى فى إطار تحقيق الانضباط المدرسى داخل المؤسسات التعليمية، كما شددت المديريات التعليمية على أنه في حالة اعتداء أي ولي أمر علي معلم يتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي علي الطالب، ونقله من المدرسة إلى مدرسة أخرى بعد عرض الأمر على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة وأخذ رأيهم.

كما وجهت المديريات التعليمية بحسن معاملة أولياء الأمور واستيعاب المشاكل وتخصيص أوقات للزيارات المدرسية للاستماع لمشاكلهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم منح طلاب المدارس التى تحتاج إلى صيانة إجازة مفتوحة من الدراسة، حيث شددت الوزارة على أنه تم توجيه المديريات التعليمية بضرورة عدم تشغيل أى مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أي خطر، يهدد أمن وسلامة الطلاب، والطالبات، وكافة العاملين بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس التى توجد فيها صيانة أو مشكلة فنية تهدد سلامة الطلاب يتم توزيع طلابها على مدارس مجاورة وقريبة بنفس جدول الحصص الدراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، وجهت بضرورة توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المباني المدرسية على عدة مخارج، بحيث يتم تخصيص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقي الطلاب، والطالبات الأكبر سنًّا، مع مراعاة تسكين طلاب، وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ وذلك منعًا للتكدس، وحفاظًا على سلامة الطلاب.