التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بفيلا فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بفيلا بمنطقة الهرم دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالفيلا، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة حدائق الأهرام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.