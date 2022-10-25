البنك الدولى يصرف 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية الاحتياجات العاجلة

وذكر البنك الدولي في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن التمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو أحد المؤسسات الخمس التي يتألف منها البنك الدولي ويعد ذراع الإقراض الرئيسي له، جاء بضمانات قروض بقيمة 500 مليون دولار من بريطانيا كانت قد أعلنت عنها في 30 سبتمبر الماضي".

يأتي ذلك بالتزامن مع مؤتمر التعافي الذي سيُعقد في برلين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حيث سيناقش القادة الوطنيون وخبراء التنمية والرؤساء التنفيذيون كيفية إعادة بناء أوكرانيا بعد العملية الروسية.

من جهته، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس" إن روسيا تواصل التسبب في إحداث دمار هائل للبنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مع اقتراب فصل الشتاء؛ ما يعرض الشعب الأوكراني لمزيد من الخطر، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام الجزء الجديد من التمويل للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية".

وأضاف البيان" نقف بحزم لدعم الشعب الأوكراني وهو يواجه هذه الأزمة التي لا مثيل لها".

يشار إلى أن البنك خصص إجمالي 13 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا، منها 11.4 مليار دولار تم إنفاقها بالكامل.