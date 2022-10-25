اليوم السابع
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البدء فى أعمال المرحلة الثانية من مشروع كوبرى الميمون ببنى سويف

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:00 ص
البدء فى أعمال المرحلة الثانية من مشروع كوبرى الميمون ببنى سويف مشروع كوبرى الميمون ببنى سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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أكد حمادة راضى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، على البدء فى أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء كوبرى الميمون العلوى، والذى يتم تنفيذه على طريق القاهرة/ أسيوط الزراعى، أمام قرية الميمون.

 

وأضاف حمادة راضى لـ"اليوم السابع"، أن الكوبرى بطول 900 مترا، أعلى خطوط السكك الحديدية وترعة الإبراهيمية، لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة، وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، مشيرا إلى تنفيذ رفع إحداثيات، وعمل رسم كروكى لقطعة الأرض المقترحة لمحولات كهرباء قشيشة.

 


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