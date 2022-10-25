البحوث الفلكية: كسوف الشمس اليوم لن يتكرر رؤيته فى مصر حتى 2027

كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الكسوف الجزئى للشمس اليوم الثلاثاء، لن يمكن رؤيته فى مصر مرة أخرى إلا فى يوم 2 أغسطس 2027.

وأضاف أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لليوم السابع، أن الكسوف الجزئى للشمس، هو الكسوف الثانى والأخير لعام 2022، ويرى فى القاهرة الساعة 12 ظهرًا تقريبًا، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام الهجرى الحالى 1444.

وأوضح أن ذروة الكسوف الجزئى فى القاهرة ستكون فى تمام الساعة الواحدة و9 دقائق ظهرا تقريبًا، حيث يغطى قرص القمر حوالى 37.3% من قرص الشمس، وينتهى الكسوف الجزئى فى الساعة الثانية و16 دقيقة تقريبًا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته فى القاهرة وحتى نهايته ساعتين و16 دقيقة تقريبا.

ولفت إلى أن أكبر قدر من الكسوف ستشهده مدينة العريش بنسبة 7ر39% ومدته نحو ساعتين و23 دقيقة، وأقل قدر سيكون فى مدينة أبوسمبل بنسبة 23% ومدته نحو ساعة و59 دقيقة.

وتشهد الكرة الأرضية، كسوفا جزئيا للشمس سيبدأ فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبًا ككسوف شبه ظلى ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وسينتهى ككسوف شبه ظلى فى الساعة الثالثة ودقيقتين و8 ثوان، وبذلك يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

ويمكن رؤيته ككسوف جزئى فى كل من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق أفريقيا، وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئى فى سهل غرب سيبيريا فى روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك، إحدى المدن الروسية، حيث يغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس.