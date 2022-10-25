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ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى بولندا لـ7 ملايين و261 ألف شخص

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:32 ص
ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى بولندا لـ7 ملايين و261 ألف شخص لاجئين أوكرانيين - أرشيفية
فاطمة شوقى

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و261 ألف شخص.

 

واستقبلت بولندا أمس الإثنين نحو 23 ألفا و100 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 21 ألفا و500 شخص للعودة إلى أوكرانيا ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 5.46 مليون شخص.

 

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

 


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