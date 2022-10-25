إصابة 6 مواطنين فى انهيار جزء من منزل بقرية بالشرقية.. صور

الشرقية فتحية الديب

أصيب منذ قليل 6 مواطنين بكدمات وسحجات وإصابات متنوعة، إثر انهيار جزء من منزل بقرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بانهيار جزء من مسكن بقرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق، على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية و سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 4 مواطنين إلى مستشفى الأحرار، فيما أفاد شهود عيان بقيام عدد من الأهالى بنقل 2 أخرين إلى مستشفى الزقازيق العام، وجارى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.



إنهيار جزء من منزل بقرية بالشرقية (2)



إنهيار جزء من منزل بقرية بالشرقية (3)



إنهيار جزء من منزل بقرية بالشرقية (4)