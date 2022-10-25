إحالة 52 محضرًا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهلية - فريق المجافظات

أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، أسفرت عن تحرير 52 محضرا في مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، تم إحالتهم جميعا للنيابة العامة

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الأسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن نبروه وتمى الأمديد وشربين وميت غمر، مشيرًا إلى أن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 6 محاضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، و1محضر عدم وجود قائمة، ومحضر عدم إعطاء بون للمواطنين، و8 محاضر عدم اعلان عن الاسعار، 5 محاضر عدم حمل شهادةصحية، و2 محضر بيع بأزيد من السعر (سجائر)، ومحضر تجميع سلع مدعمة، ومحضر غش تجاري، ومحضر سلع مجهولة المصدر، 2 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك، ومحضر سلع بدون فواتير، و9 محاضر تجميع أرز بدون ترخيص، ومحضر تجميع قمح بدون ترخيص، و3 محاضر عدم الإلتزام بأسعار الأرز، و7 محاضر عدم توريد أرز للمزارعين.

إضافة إلي التحفظ على 40 شيكارة يوريا، و2 باكيت سكر، و2 باكيت جبن، و250 كجم أرز أبيض، و2 طن قمح، و88.6 طن أرز شعير و 17.169 طن أرز شعير لم يتم توريدها، وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.