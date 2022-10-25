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أكرم القصاص
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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ68 ألفا و420 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:51 م
أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ68 ألفا و420 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 68 ألفا و420 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 25 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2611 دبابة و5 آلاف و321 من المركبات المدرعة و1674 من النظم المدفعية و377 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و271 طائرة و248 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 149 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و54 من المركبات وخزانات الوقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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