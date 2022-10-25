أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة في الدقهلية.. صور

فريق المحافظات

شهدت محافظة الدقهلية، سقوط أمطار على عدد من مراكز ومدن الشمال، مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة، اليوم الثلاثاء.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إرباك الحركة المرورية للسيارات والمواطنين، وتوقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب نشاط الرياح.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء، انخفاضا في درجات الحرارة، ليكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطارا من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50%، قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40% تقريبا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها، وإصلاح أي أعطال أو أعمدة إنارة على الفور، وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ضرورة التواصل المستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والاحياء والمدن، لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه حال سقوط الأمطار، وسرعة التعامل معها.

وشدد مختار على أهمية اتخاذ الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الأوضاع أولًا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.