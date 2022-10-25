أدوية خفض الكوليسترول قد تتغلب على خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

أوضحت دراسة جديدة أن الاستخدام الشائع لأدوية خفض الكوليسترول قد يقلل من خطر الوفاة بسبب مرض كورونا.

وبحسب الجمعية القلب الأمريكية، فإن واحدًا من كل أربعة أشخاص فوق سن الأربعين يأخذ العقاقير المخفضة للكوليسترول لخفضه وتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وقال المؤلف الرئيسي لجامعة إيتوري كريمى في وسط فلوريدا في أورلاندو وفقًا لموقع "timesnownews": "بينما لا توجد "رصاصة سحرية" لمساعدة المرضى الذين يعانون من مرض شديد بفيروس كورونا، فإن العقاقير المخفضة للكوليسترول تقلل الالتهاب، ما قد يساعد في تقليل شدة المرض".

وأضاف المؤلف الرئيسي: "أظهرت نتائج دراستنا بوضوح أن الاستخدام المنتظم للعقاقير المخفضة للكوليسترول مرتبط بتقليل مخاطر الوفاة وتحسين النتائج في مرضى كورونا في المستشفيات".

بالنسبة للدراسة، التي تم تقديمها في الاجتماع السنوي لطب التخدير 2022، قام الفريق بتحليل السجلات الطبية الإلكترونية لـ 38875 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى من أجل Covid-19 في 185 مستشفى فى الولايات المتحدة بين 1 يناير و30 سبتمبر 2020.

ومن بين هؤلاء المرضى استخدم 30٪ أدوية الستاتين بانتظام لعلاج ارتفاع الكوليسترول، كان مستخدمو الستاتين أقل عرضة بنسبة 37% للوفاة من Covid-19 من أولئك الذين لم يستخدموا العقاقير المخفضة للكوليسترول.

بالإضافة إلى ذلك كان مستخدمو العقاقير المخفضة للكولسترول المنتظمين أقل عرضة بشكل ملحوظ للخروج من المسكن، أو دخولهم إلى وحدة العناية المركزة (ICU) أو الإصابة بجلطات دموية. كما أمضوا فترات أقصر في المستشفى وقضوا وقتًا أقل في استخدام جهاز التنفس الصناعي.

بينما يسبب Covid-19 الالتهاب، في بعض الحالات ، يتسبب الجهاز المناعي في حدوث مزيد من الالتهاب عن طريق الاستجابة بقوة شديدة للعدوى.

يتسبب رد الفعل الشديد هذا في الكثير من الأضرار التي تلحق بالجسم ، بما في ذلك صعوبة التنفس وتلف الرئتين والكلى والقلب والدماغ والأوعية الدموية