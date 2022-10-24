Benchmark Education وتطوير مصر تنظمان أولى مؤتمرات التعليم القائم على التكنولوجيا لرفع كفاءة الكوادر التعليمية في مصر والشرق الأوسط

خبراء عالميون بمجال التعليم يقدمون خلاصة خبراتهم للكوادر التعليمية المصرية بمؤتمر "بنش مارك إديوكيشن" وتطوير مصر عن تصميم التعلّم بنظام الـ STEAM والتعليم القائم على التكنولوجيا، والذي يقدم للحضور شهادة معترف بها من أفضل المؤسسات الدولية لاعتماد التطوير المهني المستمر

على مدار يوم كامل انطلقت مؤخرًا فعاليات مؤتمر تصميم التعلّم بنظام الـ STEAM والتعليم القائم على التكنولوجيا، والذي تنظمه كل من شركة Benchmark Education، الرائدة في مجال إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وشركة تطوير مصر، شركة رائدة في مجال التطوير العقاري.

ويأتي ذلك في إطار مساعي هذين الكيانين الكبيرين للمساهمة بشكل فعال في تحسين مناخ التعليم في مصر والشرق الأوسط ودعم الكوادر الفنية التعليمية بكافة تخصصاتها وتحقيقًا للتحول الرقمي والنهوض بالتعليم وإدارة التعلم في المدارس.

ويستعرض المؤتمر آخر المستجدات والاتجاهات في مجال التعليم. وكان التركيز الرئيسي على الSTEM وSTEAM وSTREAM من خلال تصميم التعلم والتعليم القائم على التكنولوجيا، لتزويد المدرسين بالأدوات المناسبة والتكنولوجيا وآخر الاستراتيجيات التعليمية والشهادات المعتمدة دوليًا، وجلب خبراء دوليين في هذا المجال. ومن خلاله تم الإعلان عن برنامج اعتماد المعلمين من Benchmark Education، حيث يتيح المؤتمر فرصة الحصول على عدد من الشهادات التعليمية المتخصصة في مجال إدارة المدارس، وأنظمة الSTREAM. وفضلًا عن ذلك أتاح المؤتمر إمكانية حصول الحضور على شهادة التطوير المهني المستمر المعتمدة بعدد ساعات الحضور، وهي شهادة معتمدة دوليًا من منصة التدريب والتطوير المهني المستمر CPD.

ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بأحدث الطرق والحلول التعليمية التكنولوجية الحديثة كالتعرف على أساسيات التكنولوجيا الرقمية وأنظمة الروبوت وغيرها من الأنظمة التي يتم من خلالها استخدام الألعاب كوسيلة للتعليم. ويأتي ذلك من خلال إتاحة الفرصة للحضور بالمشاركة بعدد من المحاضرات وجلسات النقاش وورش العمل التي يديرها مجموعة من أفضل الاستشاريين والمدربين العالميين بمجال التعليم.

وفي سياق ذلك، قالت السيدة جيهان الرشيدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Benchmark Education ومالكة مدارس نارمر: "منذ بداية شركة Benchmark Education، ونحن نسعى إلى تسخير كافة مجهوداتنا لتطوير نظام تعليمى وتدريبى عالى الجودة يوفر المهارات اللازمة للمعلمين والكوادر الفنية بالمنظومة التعليمية على حد سواء، من أجل منحهم القدرة على التفكير بشكل إبداعي وتمكينهم تقنيًا، للمساهمة فى إقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. ففلسفة تصميم التعلّم الجديدة تقوم على إدماج المهارات الحياتية فى العملية التعليمية والاعتماد على التكنولوجيا في تيسير العملية التعليمية."

وأضافت جيهان الرشيدي: "نهدف إلى أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لكافة العاملين بقطاع التعليم للتعرف على تقنيات التعليم والحصول على تدريبات وشهادات دولية تمكنهم من الالتحاق بجميع الفرص الوظيفية بمختلف أنحاء العالم ككوادر فنية باعتمادات دولية، فضلًا عن تزويدهم بكل ما هو مستحدث فى مجالات تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة. واعتمدت Benchmark Education مؤسسات دولية عديدة مثلMiddle States Association ، وCognia (أدفانسد إد سابقًا). حيث تعاوننا مع مؤسسات تعليمية دولية مختلفة أخرى لتطبيق خبراتنا في إدارة المدارس والتعليم على مدار 55 عامًا لتقديم نهج جديد في تدريب وتطوير مهارات المعلم وتحقيق معايير تعليم عالمية في مصر والشرق الأوسط."

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أنه: "لطالما كان التعليم وريادة الأعمال في شركة تطوير مصر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا، حيث نؤمن بأنهما محفزان حيويان نحو مستقبل مستدام وشامل. ولهذا السبب، اتخذنا في أوائل عام 2018 قرارًا بجعل التعليم هو النواة الأساسية التي يقوم عليها مشروعنا متعدد الاستخدامات "Bloomfields" في القاهرة الجديدة، والذي تم تصميمه ليصبح أول "College Town" في مصر والذي سيتضمن منطقة تعليمية في قلبه مع وجود رؤية خاصة للمساهمة بشكل فعال في تحسين المناخ التعليمي وبيئة ريادة الأعمال ليس فقط في مصر ولكن أيضًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف الدكتور أحمد شلبي "ولهذا، عقدنا شراكة مع مؤسسات تعليمية محلية ودولية رائدة مثل Benchmark Education وغيرها من المؤسسات التي تشاركنا نفس الرؤية والقيم المتعلقة بإحداث طفرة في مجال التعليم بهدف دعم قادة المستقبل الذين سيدفعون مصر نحو التنمية والازدهار". وأضاف أيضًا: "ستستمر كلا من شركة تطوير مصر وشركة Benchmark Education في التعاون بهدف خلق العديد من الفرص لضمان التنوع في التعليم وسبل التعلم عن طريق خلق منظومة متكاملة تضمن : قيادة المشهد التعليمي في مصر، التأكيد علي مسؤولياتنا تجاه البيئة والمجتمع ككل. وأخيرًا إتاحة الفرص للمدرسين والطلبة على مستوى المنطقة للوصول إلى متحدثين عالميين في هذا المجال."

ويحظي مؤتمر تصميم التعلّم بنظام الSTEAM والتعليم القائم على التكنولوجيا بدعم كبير من كبرى المؤسسات التعليمية في مصر والعالم ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومعهد نيو جيرسي للتكنولوجيا (NJIT)، ومجلس الشرق الأدنى وجنوب آسيا للمدارس الخارجية، ومؤسسة التطوير المهني المستمر (CPD). هذا وحصلت Benchmark Education على العديد من شهادات الاعتماد والشراكات العالمية. وكان آخرها اعتماد مؤسسة الCPD للتطوير المهني المستمر، وهي جهة معترف بها دوليًا لتقديم خدمات التدريب والتطوير المهني المستمر لكافة الراغبين من المعلمين والكوادر التعليمية المختلفة من مديري المدارس وكافة القائمين على العملية التعليمية.

وتسعى Benchmark Education إلى التوسع بخدماتها في العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة داخل مصر، من خلال تقديم نموذج مرن يلبي احتياجات كافة المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في توفير مؤسسات تعليمية متميزة بمشروعاتهم المختلفة. هذا بالإضافة إلى المساهمة بقوة فى تطوير منظومة التعليم بمصر والشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أنه تم تأسيس أكاديمية "بنش مارك" لتدريب المعلمين، ورؤساء الأقسام، ومديري المدرسة وبشكل متكامل وفي مختلف النظم التعليمية، سواء في ال IGCSE أو البكالوريا الدولية (IB) أو الدبلومة الأمريكية أو منهج التعليم المصري الحكومي (وقريبًا المنهج الفرنسي والألماني أيضًا). وتم منحهم رخصة تعليمية معتمدة من مؤسسة الCPD، والمسئولة عن اعتماد أفضل المدارس والجامعات في العالم، مثل جامعة أكسفورد، وجامعة نيويورك، وجامعة كامبريدج، وحتى جامعة كينجز كوليدج.

Benchmark Education هي الشركة الرائدة رقم 1 في إدارة التعليم والمدارس، مع أكثر من 60 عامًا من الخبرة الغنية. وتقدم أحدث طرق التعليم والتعلّم وأنظمته تأتي بها من خلال مؤتمر تعليمي سنوي رائد في الشرق الأوسط لإثارة أحدث الموضوعات التعليمية التي يتم تداولها في أفضل مؤسسات التعليم في العالم. وجاء ذلك بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومعهد نيوجيرسي للتكنولوجيا (NIJT)، ومؤسسة الCPD للتطوير المهني المستمر، ومجلس الشرق الأدنى وجنوب آسيا للمدارس الخارجية، ولوجيسكول (Logiscool)، وExplore ELearning، برعاية بلوم فيلدز.



Benchmark Education وتطوير مصر تنظمان مؤتمر التعليم (2)