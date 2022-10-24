6 مؤشرات تكشف نمو الاستثمار الأجنبى بمصر.. أبرزها تنفيذ 58 مشروعا أجنبيا فى 2021

كتب هانى الحوتى

1- وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 7.5 مليار دولار ليرتفع من 3.753 مليار دولار في عام 2012/2013، كما وصل إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة في مصر خلال عام 2019/2020 إلى نحو 305 مليار جنيه.

2- احتلت مصر المركز الخامس عشر عالميًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 مقارنة بالمرتبة 23 في عام 2018.

3- وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جاءت مصر في المرتبة الثانية أفريقيًا بعد جنوب أفريقيا، من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2021، وجاءت في المرتبة الثالثة على المستوى العربي بعد كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

4- وفي نفس الصدد تم تنفيذ 58 مشروعًا أجنبيًا في مصر خلال عام 2021 بواسطة 50 شركة أجنبية وفرت 9 آلاف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن عدد المشروعات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مصر زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 5.6 مليار دولار في عام 2021 وذلك مقارنة بعام 2020.

5- وفقًا للتقرير، تفوقت مصر على عدد كبير من الدول من حيث تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2021، ومن أبرز تلك الدول: الأورجواي، الإكوادور، البحرين، نيوزلندا، كرواتيا، بلغاريا، صربيا، سويسرا.

6- وصل إجمالي عدد المشروعات المنفذة لتنمية المناطق الحرة إلى 20 مشروعًا بتكلفة إجمالية 971 مليون جنيه، كما وصل عدد مراكز خدمات المستثمرين على مستوى محافظات الجمهورية إلى 7 مراكز بتكلفة إجمالية 643 مليون جنيه.