"يوسف" بطل من ذوي الهمم تحدى الظروف وأصبح شخصا خارقا.. اعرف الحكاية.. صور

استطاع الشاب يوسف محمد السيد من محافظة الإسكندرية، بالرغم من إعاقته الحركية تحدى تلك الإعاقة منذ ولادته حتى وصل إلى عمر 16 سنة، واستطاع أن يكتب على جهاز التابلت بقدمه، وأيضًا الكتابة ببصمة العين للتواصل مع المجتمع، وعلى منصات التواصل الاجتماعى.

تقول ياسمين عبد اللطيف، والدة الطفل يوسف محمد السيد، من ذوى الهمم، أنه أثناء والدته وخروجه من الحضانة وهو في عمر 7 أشهر، تبين أنه لا يتحرك ولا يتكلم إلا بحركات فقط، وذلك بسبب أن لديه نقص فى الأكسجين الذى منعه من عدم الحركة والكلام وقمنا بالذهاب به لأكثر من طبيب للمخ والأعصاب لتشخيص حالته والحمد لله على كل حال.

وأوضحت والدة يوسف لـ"اليوم السابع" أنه التحق لمركز تأهيل وبدأت تظهر حركات قدمه فى الحركة بشكل كبير وحقق نتائج مبهرة من سرعة التواصل مع الآخرين والتعامل كإنسان طبيعي، وقامت على تقديم كافة أنواع الدعم لأبنها من أجل تحقيق كل طموحاته وتكوين شخصيته.

وأضافت، يوسف ذكى للغاية ولذلك تفوق فى تحدى الإعاقة، وأصبح له أصدقاء وصفحات على التواصل الاجتماعي، وكذلك يصوم فى شهر رمضان ويستمع إلى القران الكريم وفى احدى المرات كان يشاهد أحد البرامج وشاهد إعلامية تقوم بقص جزء من شعرها للتبرع بها المصابين لمرض السرطان، وطلب من والدته عدم قص شعره وقام بتركه لمدة 4 سنوات، واتبرع به لأطفال مرضى السرطان.

وأوضحت أن يوسف، يتمتع بمهارات كبيرة منذ صغر سنه رغم إعاقته، وأصبح مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه عدد كبير من الأصدقاء.