وكيل تعليم الدقهلية يطمئن على الحالة الصحية للمصابين بحادث انقلاب أتوبيس مدرسى

الدقهلية - فريق المحافظات

أوفد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، مدير إدارة شربين ووكيل إدارة شربين التعليمية، ومسئول الأمن بالإدارة للاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والطالبات المصابين جراء حادث إنقلاب أتوبيس تابع لمدرسة خاصة بالترعة مما تسبب فى وفاة طالبة وإصابة 6 آخرين بينهم معلم بالمدرسة وذلك خلال توصيلهم عقب انتهاء اليوم الدراسى وسقط بالترعة على طريق شربين الأطرش.

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير الرعاية الطبية للطلبة وتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة يمنى ماجد بشير، 14عاما، والتى لقيت مصرعها فى الحادث.

ووجه ناصر، مدير الإدارة التعليمية بمركز شربين بضرورة تسهيل إجراءات تصريح الدفن وإجراءات الجنازة وفتح تحقيق إدارى فى الواقعة من قبل إدارة التعليم الخاص.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة إلى مأمور مركز شربين، بانقلاب سيارة مينى باص تابعة لمدرسة المنيلاوى الخاصة للتعليم الأساسى يقل طلاب داخل أحد الترع على طريق شربين الأطرش.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين انقلاب سيارة مينى باص تابعة لمدرسة المنيلاوى الخاصة للتعليم الأساسى بشربين وتحمل أرقام 30127 خاصة كما تبين مصرع الطالبة يمنى ماجد بشر، 14 سنة طالبة فى الصف الثالث الإعدادى بالمدرسة، ومقيمة بقرية الملاحة، وتبين اصابة كلا من ايمن حسين زيدان 8 سنوات، ومقيم بقرية الملاحة، وتبين إصابته بإجهاد بالتنفس واشتباه ارتشاح رئوى وحالته غير مستقرة وتم دخولة عناية الاطفال، وعمر السيد عبد الله زيدان، 10 سنوات، مقيم بقرية الملاحة، مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى والرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وحالته العامة مستقرة، وتم دخوله قسم الجراحة بالمستشفى، ومحمود محمد عبدالسميع المنيلاوى، 24 سنة، معلم، ومقيم بقرية الملاحة، مصاب بكدمات بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج وحالته العامة مستقرة، وتم دخوله قسم الجراحة بالمستشفى.

كما تبين إصابة الطالبة مرفت مجاهد، 12 سنة، والطالبة رحمة السعيد عبد الله، 14 سنة، بالصف الثالث الاعدادى، والطالب محمد السيد عبد الله، 13 سنة، بالصف الثانى الاعدادى، مازن السيد، 11 سنة، بالصف الخامس الابتدائى، والجميع حالتهم مستقرة وتصرح لهم بالخروج، بينما عاد إلى المستشفى عقب الحادث الطالب غازى السيد غازى، والطالبة اسيل عبد الله، للاطمئنان على حالتهم الصحية عقب خروجهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وتحديد أسباب وقوع الحادث.