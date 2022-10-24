اليوم السابع
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وزير شؤون القوات المسلحة البريطاني يدعم ريشي سوناك لتولي رئاسة وزراء البلاد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:00 ص
وزير شؤون القوات المسلحة البريطاني يدعم ريشي سوناك لتولي رئاسة وزراء البلاد ريشي سوناك
أ ش أ

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أعلن وزير شؤون القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، الأحد، دعمه لتولى وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك رئاسة وزراء البلاد.

وكتب هيبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "إنني أعلم أن اختيارنا لمنصب رئيس الوزراء القادم يجب أن يجمع حزبنا المنقسم ويعيد الاستقرار إلى حكومتنا".

وأكد أن جميع الأشخاص داخل الحزب يحتاجون إلى العمل معا، مؤكدا دعمه الكامل لسوناك لقيادة البلاد في الوقت الراهن.

وطالب وزير شؤون القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي من سوناك، ب "تحقيق الاستقرار الداخلي"

وبدعم هيبي يصل إجمالي داعمي وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك من نواب البرلمان البريطاني إلى 142 نائبا.

وبالتزامن مع الأنقسام غير مسبوق في حزب المحافظين البريطاني، الذي يتأهب غدا للتصويت لزعيم جديد ورئيس للوزراء بديل عن ليز تراس التي أعلنت قبل أيام استقالتها من رئاسة الحكومة، أكد وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، اليوم الأحد، أنه سيرشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء.

وكان قد كتب سوناك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "بريطانيا دولة عظيمة لكنها تواجه أزمة اقتصادية عميقة، لهذا السبب أرشح نفسي لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم المقبل".

 


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