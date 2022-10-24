وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان بالمديريات للمرور على مخازن التموين الطبى

كتب ـ وليد عبد السلام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، الاجتماع الدوري مع قيادات وهيئات الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل ضمن استراتيجيات الوزارة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سيرالعمل وترددات المرضى على العيادات التخصصية والمسائية التي تم استحداث نظام العمل بها بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، مشيرًا إلى أنه جار تطبيق المنظومة بجميع المحافظات تباعًا.

أضاف "عبدالغفار"، أن الوزير وجه بمراجعة إمكانيات تلك العيادات المسائية ورفع كفاءة العمل بها، مشيرًا إلى أن العمل بتلك العيادات يساهم فى تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على الخدمات الطبية بيسر في الفترات المسائية.

وقال "عبدالغفار"، إن الوزير استعرض تقارير الرقابة والمتابعة التي يجريها الفريق المركزي بالوزارة من خلال المرور الميداني على المنشآت الطبية لمتابعة العمل والوقوف على أي احتياجات أو تقصير أثناء تأدية الخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير شدد على مديري المديريات بتشكيل لجان للمرور الدوري على مخازن الأدوية والأجهزة الطبية لمراجعة المحتويات، ومتابعة تطبيق نظم واشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا عدم التهاون في محاسبة المقصرين حيال أي خطأ بشري يؤدي إلى وقوع حوادث بالمخازن.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن الوزير تابع سير العمل بمحاور خطة رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية تزامنًا مع استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ "cop27"، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب قطاعات الوزارة المختلفة للتأمين الطبي لمحافظة جنوب سيناء والتي سينعقد بها المؤتمر.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على نتائج زيارة الوفد المصري إلى دولة "كوبا" خلال الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والتي تم خلالها التعرف على الإمكانيات الطبية بالدولة الصديقة، وبحث سبل التعاون بين وزارتي الصحة بالبلدين.