اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان بالمديريات للمرور على مخازن التموين الطبى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:52 م
وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان بالمديريات للمرور على مخازن التموين الطبى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، الاجتماع الدوري مع قيادات وهيئات الوزارة ومديري مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل ضمن استراتيجيات الوزارة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
 
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سيرالعمل وترددات المرضى على العيادات التخصصية والمسائية التي تم استحداث نظام العمل بها بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، مشيرًا إلى أنه جار تطبيق المنظومة بجميع المحافظات تباعًا.
 
أضاف "عبدالغفار"، أن الوزير وجه بمراجعة إمكانيات تلك العيادات المسائية ورفع كفاءة العمل بها، مشيرًا إلى أن العمل بتلك العيادات يساهم فى تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على الخدمات الطبية بيسر في الفترات المسائية.
 
وقال "عبدالغفار"، إن الوزير استعرض تقارير الرقابة والمتابعة التي يجريها الفريق المركزي بالوزارة من خلال المرور الميداني على المنشآت الطبية لمتابعة العمل والوقوف على أي احتياجات أو تقصير أثناء تأدية الخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية.
 
وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير شدد على مديري المديريات بتشكيل لجان للمرور الدوري على مخازن الأدوية والأجهزة الطبية لمراجعة المحتويات، ومتابعة تطبيق نظم واشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا عدم التهاون في محاسبة المقصرين حيال أي خطأ بشري يؤدي إلى وقوع حوادث بالمخازن.
 
وأشار "عبدالغفار"، إلى أن الوزير تابع سير العمل بمحاور خطة رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية تزامنًا مع استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ "cop27"، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب قطاعات الوزارة المختلفة للتأمين الطبي لمحافظة جنوب سيناء والتي سينعقد بها المؤتمر.
 
وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على نتائج زيارة الوفد المصري إلى دولة "كوبا" خلال الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والتي تم خلالها التعرف على الإمكانيات الطبية بالدولة الصديقة، وبحث سبل التعاون بين وزارتي الصحة بالبلدين. 

الصحة

التموين الطبي

مخازن التموين الطبي

الخدمات الطبية



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة يشهد انطلاق حملة تطعيم العاملين بفنادق شرم الشيخ ضد الالتهاب الكبدى A

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:29 م

وزير الصحة يتفقد الحجر الصحى بمطار شرم الشيخ ويوجه بزيادة عدد البوابات الحرارية

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:15 م

وزير الصحة يتوجه لجنوب سيناء لمراجعة استعدادات منظومة التأمين الصحى لقمة المناخ

السبت، 22 أكتوبر 2022 09:30 ص

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة العربى للتنمية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:45 م

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال

الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:04 م

وزير الصحة يستقبل ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث التعاون بالقطاع الصحى

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:22 م

وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولى الرابع لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:38 م

وزير الصحة يشارك فى فعاليات افتتاح المؤتمر الدولى الرابع لطب الأسنان بعين شمس

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:12 ص

وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن المضادات الحيوية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:48 م

وزير الصحة يوجه بالتوسع فى تشغيل العيادات المسائية على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:12 ص

وزير الصحة يجرى زيارة لمركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب الجديد بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة