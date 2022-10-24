وزير الدفاع الرومانى يستقيل بسبب "استحالة التعاون مع رئيس البلاد"

أ.ش.أ

أعلن وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو أنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا اليوم الاثنين، مشيرا إلى "استحالة التعاون مع الرئيس البلاد" كسبب أساسي لهذا القرار.

وجاء في إعلان دينكو على مواقع التواصل الاجتماعي أن المبرر لاستقالته يكمن في استحالة التعاون مع رئيس رومانيا والقائد الأعلى للجيش كلاوس يوهانس ، مشيرا إلى أنه كان من الضروري الانسحاب من منصبه حتى لا يضر بأي شكل من الأشكال بعمليات صنع القرار وعدم عرقلة سلسلة من المشاريع الضرورية للغاية للتشغيل الأمثل لوزارة الدفاع الوطني والجيش الروماني، حسبما أورد موقع "رومانيا إنسايدر" الإخباري الروماني.

وانتقد العديد من مسئولي رومانيا - بمن فيهم الرئيس كلاوس يوهانس - مؤخرا فاسيلي دينكو بسبب تعليقه الذي وصفوه بـ"المثير للجدل" حول أوكرانيا المجاورة ، حيث قال " إن المفاوضات مع روسيا هي الفرصة الوحيدة للسلام في أوكرانيا"، وردا على ذلك قال يوهانس إنه "يجب على دينكو أن يقرأ التقارير الصحفية لمعرفة موقف رومانيا .. وأوكرانيا ستقرر بنفسها كيفية التفاوض".

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا أن هذه التصريحات لا تعكس موقف بلاده .