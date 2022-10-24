وزير التعليم: المدرسة المكان الطبيعى للتعلم ولا عزاء للدروس الخصوصية

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم والتعلم والتي يتم فيها تنفيذ جميع الأنشطة التعليمية والتعليمية وتقييم حقيقي أثناء ممارسة الأنشطة ليعود الطالب إلى المنزل للراحة استعداداً ليوم جديد، ولا عزاء للدروس الخصوصية.

أعلنت المديريات التعليمية تدابير وضوابط يجب تطبيقها بالمدارس حالة سقوط أمطار ، موجهة بصل التيار الكهربائى فورا عن المدرسة فى حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات وإصلاح مفاتيح الكهرباء ومراجعة وصلات الكهرباء و تغطية الأسلاك والحرص على نظافة أسطح المدراس وعدم و جود أى مخلفات عليها وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول في حالة وجود مطر وبرق و التنبية المشدد على ابنائنا في الاذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في رحلتي الذهاب والعودة إلى المدرسة وكذلك عدم العبث بمياه الأمطار المتجمعة بالشوارع خوفا من وجود اي خطر تحتها ( كهرباء أو بئر ).

وتابعت المديريات: تشكل لجنة بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ تلك التعليمات ومتابعة الأحوال حال سقوط الأمطار واتخاذ الاجراءات اللازمة على الفور و الإبلاغ فورا عن أى حالة طارئة لا تقدر المدرسة على التعامل معها وحاله الطوارء الاتصال علي أمن الإدارة فورا.