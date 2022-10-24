وزيرة التخطيط: هناك أصول كثيرة لم تكن مستغلة بدأت الدولة تستغلها

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك أصول كثيرة لم تكن مستغلة بدأت الدولة تستغلها مما يساهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل .

وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادى، أن هناك مجموعة كبيرة من الأطروحات التي تتم لأصول غير مستغل مثل مجمع التحرير أو أرض غير مستغلة يتم الآن طرح دولى يكثر من وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية سواء طرح أراضى متاحة أو مجمع التحرير أو محطات تحلية مياه.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن محطات تحية المياه تقدم لها أكثر من 300 شركة دولية، مشيرة إلى أن وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولى من أبرز المزايا المهمة.