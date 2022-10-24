هيئة الانتخابات التونسية تقرر مد أجل قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية حتى 27 أكتوبر

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن مجلس الهيئة قرر تمديد فترة قبول طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر القادم، 3 أيام أخرى تبدأ من غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

وأضافت أنه يمكن طوال هذه الفترة للراغبين في الترشح تقديم أوراقهم للمكاتب الرئيسية والفرعية للهيئة بمختلف الولايات، كما يمكن للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الأيام الماضية استكمال البيانات والوثائق المطلوبة.

يذكر أنه كان من المقرر إغلاق باب قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية بتونس في السادسة من مساء اليوم، وفقًا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات من قبل.