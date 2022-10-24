ملك البحرين وسلطان عمان يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

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بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الذي يزور مملكة البحرين حاليا، أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة والخطوات التي تسهم في تعزيزها وتنميتها على الصعد كافة، إلى جانب المستجدات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد ملك البحرين وسلطان عمان - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" - الحرص المتواصل على تعميق وتنمية هذه العلاقات العريقة، والدفع بأطر التعاون وتطوير آليات التنسيق المشترك في جميع المجالات التي تعزز المصالح المتبادلة للبلدين وتخدم تطلعات شعبيهما.

وأشاد الملك حمد بجهود سلطان عمان في ترسيخ أواصر علاقات البلدين وبمسيرة النهضة الشاملة وبالإنجازات التنموية والحضارية التي تشهدها السلطنة وبدورها الريادي في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك.

عقب ذلك، شهد ملك البحرين وسلطان عمان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات من بينها الأمن، والنقل البحري والموانئ، والاستثمار.