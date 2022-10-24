مصرع طالبة وإصابة 6 آخرين فى انقلاب أتوبيس للطلاب بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقت طالبة مصرعها وأصيب ستة آخرين، فى انقلاب أتوبيس يحمل أطفال عقب انتهاء اليوم الدراسي، بناحية مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة الى مأمور مركز شربين، بانقلاب أتوبيس مدرسي يقل طلاب داخل أحد الترع على الطريق الشرقي لشربين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طالبه وإصابة ستة آخرين بالحادث، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة تفاصيل الحادث.