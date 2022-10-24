اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:32 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: 1246 قرار إزالة للمباني المخالفة خلال 2022

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:18 م
محافظ الإسكندرية: 1246 قرار إزالة للمباني المخالفة خلال 2022 جانب من حملات الإزالة
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة  بكل حزم و قوة وذلك لمنع العشوائيات، ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وبناء على تكليفات المحافظ؛ شنت أحياء المحافظة العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التى نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1 يناير وحتى 22 أكتوبر 2022 ، عدد 84 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة في المهد للفترة ذاتها 1162 قرار وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة  1246 قرار إزالة.
  
ويعد حي العامرية أول هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التى نفذها خلال هذه الفترة 299  قرار إزالة، وتبعه من حيث عدد قرارات الإزالة حي شرق  مرحبا، حيث بلغ عدد قرارات الإزالة المنفذ به 253 قرار إزالة، ثم منتزه أول والذي بلغ عدد قرارات الإزالة به 191 قرار إزالة.
 
وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة على مدار الساعة لمنع أي بناء مخالف وإزالته فوراً، كما أكد على جاهزية غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوي التي تتعلق بالبناء المخالف والشكاوى الأخرى، والتعامل الفورى معها، وذلك على الرقم المختصر 114 أو على أرقام 4234132 / 4234131 /4234133.

الاسكندرية

المبانى المخالفة

العقارات المخالفة

محافظ الاسكندرية



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