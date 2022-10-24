محافظ الإسكندرية: 1246 قرار إزالة للمباني المخالفة خلال 2022

وبناء على تكليفات المحافظ؛ شنت أحياء المحافظة العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التى نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1 يناير وحتى 22 أكتوبر 2022 ، عدد 84 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة في المهد للفترة ذاتها 1162 قرار وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 1246 قرار إزالة.

ويعد حي العامرية أول هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التى نفذها خلال هذه الفترة 299 قرار إزالة، وتبعه من حيث عدد قرارات الإزالة حي شرق مرحبا، حيث بلغ عدد قرارات الإزالة المنفذ به 253 قرار إزالة، ثم منتزه أول والذي بلغ عدد قرارات الإزالة به 191 قرار إزالة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة على مدار الساعة لمنع أي بناء مخالف وإزالته فوراً، كما أكد على جاهزية غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوي التي تتعلق بالبناء المخالف والشكاوى الأخرى، والتعامل الفورى معها، وذلك على الرقم المختصر 114 أو على أرقام 4234132 / 4234131 /4234133.