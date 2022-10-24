محافظ أسيوط يستقبل الأنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية لبحث جهود المشاركة المجتمعية

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من الكنيسة القبطية الارثوذوكسية بالقوصية برئاسة الأنبا توماس أسقف الايبارشية لبحث تدعيم آليات التعاون في مختلف المجالات، وتفعيل المشاركة المجتمعية واستكمال جهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأبدى محافظ أسيوط، سعادته بتشريف نيافة الأنبا توماس والوفد الكنسي المرافق له مشيرًا إلى بذل أقصى الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الأسيوطي للارتقاء بالمحافظة في كافة الخدمات المقدمة لأبنائها مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لإستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030 وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي اطلقه رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصرى وتحقيق التنمية الشاملة مشيداً بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والتي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.

من جانبه أعرب الأنبا توماس ،عن خالص أمنياته الطيبة للمحافظ متمنيًا له دوام التوفيق والسداد داعياً الله أن يوفقه لما فيه النفع لأبنائها وأن تحظى أسيوط في عهده بالتقدم والازدهار مؤكدًا على وحدة الصف وأننا نعمل جميعًا تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته داعين الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها معلناً دعمه الكامل للمشاركة في برامج التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول اللقاء بحث تفعيل المشاركة المجتمعية واستكمال الجهود المبذولة لتطوير محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط وتفعيل دور المؤسسات الدينية بالمحافظة في المشاركة في برامج التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتنمية قطاع السياحة في مصر وتنمية الصعيد.