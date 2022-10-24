ما الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات؟

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض عن الفرق بين التوقيع على إيصالات الأمانة، والتوقيع على قائمة المنقولات، و"اليوم السابع" يوضح الفرق بين تلك المصطلحات طبقاً للقانون.

س: هل التوقيع يكون بالكتابة أو بصمة اليد ؟

ج: ممكن أن يكون التوقيع كتابة فقط، وممكن أن يكون ببصمة اليد فقط أو الاثنان معاً.

س:ماهو ميعاد تقادم إيصال الأمانة المؤرخ ؟

ج:يسقط الحق فى رفع جنحة إيصال الأمانة المؤرخ بمضى 3 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة إذا لم يكن هناك تاريخ يمكن رفعه فى أى وقت.

س: قائمة المنقولات الزوجية هل هى إيصال أمانة ام تختلف عنه ؟

ج: نعم قائمة المنقولات الزوجية إيصال استلام أمانة وهى منقولات الزوجة وينطبق عليها ماينطبق على إيصال الأمانة .

س: ما هو الوضع القانونى لإيصال الأمانة الموقع على بياض ؟

ج:إيصال الأمانة على بياض يعنى ورقة ممضاه على بياض وليست إيصال أمانة، يترتب على ذلك إذا تم ملئها بفارق زمنى يطعن عليها بالتزوير، وإذا ثبت الطب الشرعى أن هناك وقت بين ملء الورقة وبين التوقيع فإن هذا يعطى للمتهم براءة، ويعرض مقدم الورقة للمسائلة القانونية، لأنه أصبح خائن الأمانة.

س:هل تسقط جنحة تبديد منقولات الزوجيه بمرور 3 سنوات على الزواج ؟

ج: لاتسقط طالما الزواج مستمر أيا كانت المدة ولكنها تسقط بمرور 3 سنوات على الطلاق .