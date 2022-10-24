ماكرون يبحث مع بابا الفاتيكان الأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في فرنسا

فاطمة شوقى

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى الفاتيكان، مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأزمة الروسية الأوكرانية، والأوضاع في فرنسا.

وقال موقع الفاتيكان نيوز إن البابا فرنسيس استقبل الرئيس الفرنسي رفقة زوجته "بريجيت ماكرون" في الفاتيكان، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال "بيترو بارولين" (المسئول الثاني في الفاتيكان)، وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية) المطران بول ريتشارد جالاجر.

يذكر أن الرئيس ماكرون زار إيطاليا، أمس الأحد، حيث ألقى كلمة في افتتاح قمة السلام بين الأديان، التي نظمتها جمعية "سانت إيجيديو الكاثوليكية"، واعتبر أن السلام ممكن بين موسكو وكييف حين يقرره الأوكرانيون، ووفقا لشروط كييف.