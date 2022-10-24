كوريا الشمالية تطلق 10 قذائف على "سول" بعد إطلاق الأخيرة أعيرة تحذيرية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، إن سول وبيونج يانج تبادلان إطلاق النار التحذيري، اليوم الإثنين، على الحدود.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق طلقات تحذيرية بعد عبور قارب يتبع كوريا الشمالية الحدود البحرية.

أما كالة أنباء كوريا الشمالية، قالت إن بيونج يانج تطلق عدة صواريخ ردا على طلقات كوريا الجنوبية التحذيرية.

من جانبها قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي، يوم الإثنين بالتوقيت المحلي، ردا على الطلقات التحذيرية التي أطلقتها كوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية بين البلدين.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، إن بيونج يانج أطلقت 10 قذائف من عدة قاذفات صواريخ، بعد أن أطلق جيش كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي، الذي يعد الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.