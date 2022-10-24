قصور الثقافة تحتفل مع أهالى السويس بالعيد القومى وانتصارات أكتوبر

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى فى تصريحات صحفية إن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة أقامت حفلا شعبيا عام بمحافظة السويس لمشاركة أهالى السويس احتفالات أعياد 24 أكتوبر ذكرى العيد القومى لمحافظة السويس، وذلك بالمتنزه العام بممشى السويس الذى تجمعت فيه عشرات الالاف من مواطنى واهالى السويس وعلى رأسهم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الذى أشاد بدور الثقافة فى انعاش الذاكرة الوطنية لاهالي السويس من خلال الاحتفال الكبير الذى ضم كل فرق السمسمية بمحافظة السويس مع فرقة السمسمية لقصر ثقافة السويس وقدمت الفرق اغانى المقاومة والبطولة لاهالي السويس.

وشاركت فرق الفنون الشعبية لقصر ثقافة السويس بباقة من التابلوهات الاستعراضية احتفالا بالعيد القومى للسويس .

وتأتى هذه الفعالية ضمن باقة من الاحتفالات التى يقدمها فرع ثقافة السويس على امتداد شهر اكتوبر داخل المواقع الثقافية وخارجها بمحافظة السويس بقطاعاتها الحضرية والريفية، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية أيضا أقام الفرع اليوم بالتعاون مع المجلس الاعلى للثقافة ندوة ثقافية بعنوان الشباب والبطولة.

وفى أمسية فنية شعبية حضرها اللواء عبد المجيد صقر ونواب الشعب بغرفتيه بالسويس والقيادات التنفيذية والأمنية وعشرات اللاف من جماهير السويس التى تغنت مع فرق الثقافة أمام ممشى السوايسة فى مشهد مهيب يعكس الأمن والأمان وبمثابة مظاهرة تاييد للجمهورية الجديدة ومظاهرة شعبية فى حب مصر.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى بمشاركة اهالى واسر المحافظات باعيادها القومية وذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة.