عصابة رواد البنوك بالقاهرة يعترفون: نسرقهم بأسلوب التتبع

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اعترف أفراد عصابة بارتكاب حوادث سرقة رواد البنوك في القاهرة عن طريق التتبع، حيث يرصدوا الضحية منذ وصوله للبنك حتى خروجه منه ويسرقوه بعد ذلك.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي بسرقة المواطنين بأسلوبى "التتبع – كسر الزجاج"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية)، بمزاولة نشاط إجرامي بسرقة المواطنين من رواد البنوك، بأسلوبى "التتبع ، وكسر الزجاج" ، بإستخدام سيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوبى ، وأضافا بإقتسامهما المبالغ المالية المستولى عليها وإستخدامها فى (شراء شهادة بنكية - إيداع بنكى - شراء سيارة)، وصرف باقى المبالغ المتحصل عليها على متطلباتهما الشخصية.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعتى السرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.