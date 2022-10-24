ضبط قارئ بكهرباء سوهاج استولى على 600 ألف جنيه من 6 أشخاص بقصد التوظيف

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج، قارئ عدادات بهندسة كهرباء أخميم لإستيلائه على 600 ألف جنيه من 6 أشخاص بزعم مقدرته علي تعيينهم بوزارة الكهرباء من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة " علي خلاف الحقيقة " إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو حربي ع ا م 41 سنة سائق و " 5 " أخرين محددين، يقيمون دائرة المركز بتضررهم من المدعو أشرف ا م ق 47 سنة قارئ عدادات بهندسة كهرباء أخميم – ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 600.000" ستمائة ألف جنيهاً بزعم مقدرته علي تعيينهم بوزارة الكهرباء من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة " علي خلاف الحقيقة " إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المستولي عليها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.