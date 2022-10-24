ضبط عاطل يروج الهيروين في دسوق وبحوزته 75 لفافة هيروين

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، من ضبط عاطل يروج الهيروين على زبائنه بمدينة دسوق، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدى، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات بقيام عاطل بترويج مخدر الهيروين على زبائنه بنطاق مدينة دسوق، وتم إعداد خطة محكمة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة له، وتبين أنه "ا.ا.ط".38 سنة، عاطل "مسجل خطر، حيث تم ضبطه متلبسا أثناء ترويجه الهيروين على زبائنه بمدينة دسوق، وبحوزته 75 لفافة هيروين، ومبلغ مالى وتليفون محمول.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة برقم 13065 جنايات قسم شرطة دسوق لسنة 2022، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.