شيخ الأزهر يستقبل السفير الأسترالى لدى القاهرة ويبحثان دعم الائمة

كتب ـ لؤى على

استقبل فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، بمشيخة الأزهر، أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات العلمية، ودعم أئمة أستراليا.

وخلال اللقاء جدد شيخ الأزهر ترحيبه بالقرار الذي اتخذته أستراليا بإعلانها إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، مؤكدًا أن القدس كانت وستظل - بمشيئة الله - عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر يقوم بنشر الفكر الوسطي، وإيضاح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، من خلال طلابه الوافدين للدراسة في معاهده وجامعته العريقة، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم الدعم للأئمة والوعاظ الأستراليين، من خلال إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف يناسب احتياجات المجتمع الأسترالي ويعد خصيصا من خلال نخبة من أساتذة وعلماء الأزهر في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن سعادته بتواجده في رحاب الأزهر الشريف؛ تلك المرجعية الإسلامية الأكبر في العالم، مشيدًا بجهود شيخ الأزهر في مد جسور التواصل بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة لنشر قيم السلام العالمي، مؤكدًا أن الأزهر معني أخلاقيا بنشر رسالة السلام واستقرار الأمم والشعوب، وهي جزء لا يتجزا من عقيدة الأزهر الراسخة عبر العصور.