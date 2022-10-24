شكرا للرئيس وأهلا بالجمهورية الجديدة: احتفاء واسع بالعفو عن العليمى

إشادات واسعة من عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين والأحزاب السياسية، بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، مؤكدين أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدر ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط فى دماء المصريين هى قرارات ذات أثر إيجابى تزامنا مع حالة الحوار الوطنى الذى يجرى فى مصر الآن.

الإنفوجراف التالى يستعرض الاحتفاء الواسع من كل أطياف الساحة السياسية بالعفو الرئاسى عن زياد العليمى:



احتفاء واسع من كل أطياف الساحة السياسية بالعفو الرئاسى عن زياد العليمى



احتفاء واسع من القوى السياسية



إشادات واسعة بقرار العفو الرئاسي