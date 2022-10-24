شاهد.. إنجازات تبطين الترع فى قرية أبيس 8 بالإسكندرية وحل أزمة الأهالى

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت قرية أبيس 8 بالإسكندرية ضمن قرى محافظة الإسكندرية تبطين الترع ضمن خطة الدولة لتبطين الترع على مستوى الجمهورية ومن ضمنها ريف الإسكندرية، "اليوم السابع" رصد فرحة الأهالى داخل القرية بعد الانتهاء من 80% من المشروع بالقرية.

ويقول محمد مسعود، أحد الأهالى بقرية ابيس 8 بالاسكندرية ، إن المشروع بدأ منذ عامين فى ترع ريف الاسكندرية وبجهود المسئولين انتهت من 80% من اجمالى عمليات تبطين الترع وتستمر حتى الان فاصل محافظة البحيرة.

واضاف أن مشروع تبطين الترع استطاع منع هدر المياه بنسبة كبيرة التى كانت تهدر يوميا بكميات كبيرة بالإضافة الى منع انتشار الحشرات والزواحف التى كانت تخرج على المنازل على حافه الترع طوال السنة مهما بذل اأهالى مجهود فى الرش ومنع انتشارها إلا انها كانت تصل اليهم وتؤذى الاطفال .

وأشار إلى ان المشروع استفاد منه أهالى قرية ابيس ومن افضل المشروعات التى تمت بالقرية وتواصل حاليا فى القرى المجاورة حتى تنتهى منها تمامًا.