اليوم السابع
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فى مهرجان الترحال..

شاهد.. آلاف الأغنام تحتل شوارع مدريد أثناء نقلها إلى المراعى الشتوية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:41 ص
شاهد.. آلاف الأغنام تحتل شوارع مدريد أثناء نقلها إلى المراعى الشتوية الأغنام فى الشوارع
فاطمة شوقى

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احتلت حوالى 1200 رأس من الأغنام و200 ماعز، شوارع مدريد كجزء من مهرجان الترحال المخصص لنقلها إلى مراعى جديدة مخصصة لقضاء الشتاء.
 
 
وتتجول آلاف الأغنام والماعز وسط العاصمة الإسبانية مدريد فى إطار مهرجان الترحال "تراشومانسيا" الذى يتم تنظيمه كل عام منذ 1994، وتمتد جذوره إلى العصور الوسطى.
 
الاغنام فى الشارع
الاغنام فى الشارع
 
تم جمع الحيوانات في الشوارع المرصوفة بالعاصمة الإسبانية حيث قاموا بإعادة إنشاء ما فعله أسلافهم لقرون: نقل القطعان من المرتفعات الباردة في الصيف إلى المراعي الشتوية في الأراضي المنخفضة.
 
غنم
غنم
 
في إطار مهرجان الترحال للأغنام، يدفع المنظمون مبلغًا رمزيًا مقابل الحق في استخدام طريق المواشي الذي يمر عبر مدريد. المبلغ المقدم في مجلس مدينة مدريد، كما هو مسجل في اتفاقية بين المدينة والرعاة يعود تاريخها إلى عام 1418.
 
كما اعتاد المزارعون والرعاة التجول مع  الغنم والماعز في شوارع العاصمة الإسبانية برفقة سياح محليين وأجانب جاؤوا إلى مدريد للمشاركة في المهرجان.
 
ويهدف المهرجان الذي يجرى تنظيمه منذ عام 1994 لدعم قطاع تربية الحيوانات في البلاد وتكريم العاملين فيها، ويدفع مربو الأغنام رسومًا رمزية، بموجب اتفاقية موقعة عام 1418 مع مجلس بلدية المدينة، تعادل نحو 50 عملة معدنية ذهبية من القرون الوسطى مقابل مرور كل ألف رأس من الغنم والماعز عبر ساحة سول وشارع جران فيا.
 

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