اليوم السابع
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سقوط عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بحوزته كمية من الحشيش بالهرم

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:53 م
سقوط عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بحوزته كمية من الحشيش بالهرم متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش في الهرم، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تم ضبط المتهم بعد اشتباه رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بقائد سيارة ملاكي بمنطقة الهرم، وبضبطه وتفتيش السيارة ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي. 
 
بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

قسم الهرم

امن الجيزة



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