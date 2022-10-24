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"سانا": سماع دوى انفجارات فى محيط العاصمة دمشق ويجرى التحقق من طبيعتها

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:23 م
"سانا": سماع دوى انفجارات فى محيط العاصمة دمشق ويجرى التحقق من طبيعتها انفجار - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الاثنين، سماع دوى انفجارات في محيط العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن السلطات في البلاد تتحقق من طبيعة هذه الانفجارات.

كان أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة في سوريا، أعلن أمس الأحد، أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين مجنحين و4 صواريخ موجهة أطلقتها "إف 16" إسرائيلية على مطاري دمشق، والديماس غربي دمشق.

وذكرت وكالة "سانا" أمس الجمعة أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.

وكان الجيش السوري أعلن في 16 من الشهر الماضي أن "العدو الإسرائيلي استهدف مطار دمشق ومواقع جنوب العاصمة برشقات صاروخية أدت الى مقتل 5 عسكريين سوريين".

 


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