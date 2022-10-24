زوجان يعترفان بتحويل شقة الزوجية لمخزن حشيش في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل وزوجته تم ضبطهما لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش في الهرم، بتحويل مسكنهما مخزنا للمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، كما اعترفا بتصنيع المخدر، بواسطة أدوات ضبطت بحوزتهما.

وأرشد المتهمان عن هوية عاطل يتحصلان منه على المواد المخدرة، ويتوليان ترويجها بين عملائهما، واعترف المتهم بحيازة سلاح ناري بقصد الدفاع، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل وزوجته في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الهرم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وأدوات تستخدم في التصنيع، وسلاح ناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.