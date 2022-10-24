زملاء عامل لقى مصرعه فى الصف يؤكدون عدم وجود شبهة جنائية فى وفاته

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات مصرع عامل داخل مصنع في الصف، وتبين من خلال التحريات أن الضحية يعمل في صهر الحديد داخل المصنع، وخلال عمله أصيب بحروق كبيرة أسفرت عن مفارقته الحياة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من العاملين بالمصنع، وأكدوا صحة التحريات، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث كما تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرته ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتولت التحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمصرع عامل داخل مصنع، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل بأحد المصانع اصيب بحروق أثناء أداء عمله، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمصنع، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.