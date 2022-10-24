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رئيس تيار الحكمة العراقى يؤكد ضرورة التعامل مع الإرهاب من منظور أمني

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:11 ص
رئيس تيار الحكمة العراقى يؤكد ضرورة التعامل مع الإرهاب من منظور أمني رئيس تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم
كتب أحمد جمعة

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أكد رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق عمار الحكيم، اليوم /الاثنين/، ضرورة التعامل مع التحدي الإرهابي من زاويته الأمنية، مشيرا إلى أهمية تحسين الواقع المعيشي واستيعاب الشباب عبر برامج وخطط طموحة من شأنها أن تؤكد الواقع الأمني المتحقق حاليا.

وقال الحكيم - خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي - إنه "بحث خلال اللقاء ملفات الأمن القومي العراقي وسبل تعزيزها، فضلا عن العلاقة مع دول الجوار والمنطقة، وآلية التعامل مع مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة".

وأضاف أن المعالجة الأمنية تحتاج معالجات مماثلة لها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مشددا على ضرورة إدامة التواصل الأمني مع دول الجوار والمنطقة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الأخيرة باعتبار أمن العراق وسلامته مدخلا لأمن وسلامة المنطقة وسلامة النظام الإقليمي.

 

 


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