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رئيس الوزراء: هدف صندوق مصر السيادى هو تعظيم الاستفادة من جميع أصول الدولة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:41 م
رئيس الوزراء: هدف صندوق مصر السيادى هو تعظيم الاستفادة من جميع أصول الدولة مصطفى مدبولى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن جميع البورصات العالمية تعاني ويجب أن نختار الوقت المناسب لعملية طروحات الشركات في البورصة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أن هدف صندوق مصر السيادي هو تعظيم الاستفادة من جميع أصول الدولة.

وأوضح مصطفى مدبولى، أن صندوق مصر السيادي سيطرح العديد من المشروعات الجديدة.

وقال رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على اختيار مجموعة من الشركات المملوكة للدولة لنقلها لصندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من تطويرها.

 

 


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