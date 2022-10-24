رئيس الوزراء: حريصون على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص بكل مناحى الاقتصاد

كتب إبراهيم حسان و محمد عبد المجيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري، مضيفا: كان يجب أن تنمو الدولة المصرية بأضعاف مضاعفة في ظل التحدي الكبير المتمثل في الزيادة السكانية.

أضاف مصطفى مدبولي، في كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "إن لم تواجه مصر زيادة سكانية، ولديها ثبات في عدد السكان، لكنا ليس بحاجة إلى استثمارات جديدة وتدفقات على أساس أن يكون الاقتصاد وصل لنوع من التشبع وحجم التواجد الذي يغطي عدد السكان، ولكن مع دولة يزداد عدد سكانها كل سنة على الأقل 2 مليون نسمة، فيجب أن يكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، وإذا لم يستطع القطاع الخاص تلبية ذلك فعلى الدولة أن تشارك في بعض القطاعات المهمة لتغطية الفجوة بها".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه عند وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، حرصت الدولة على أن يكون هناك وضوح للرؤية للقطاع الخاص، وأن تكون المنافسة واضحة وعادلة وأن تطبيق المعايير على الجميع، لاسيما فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب والمديونية والحياد التنظيمي والتشريعي، مشددا: "نؤكد أن يتم تطبيق ذلك في كل المتواجدين ومتداخلين في القطاعات المختلفة".