رئيس البورصة المصرية السابق: المنافسة فى البورصات أصبحت أكثر شراسة

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور ماجد شوقى، الرئيس السابق للبورصة المصرية، أن من أوائل الأشياء فى الإصلاح الاقتصادي أن يكون هناك تغيير تشريعي، موضحًا أن المنافسة في البورصات أصبحت أكثر شراسة بسبب فتح الكثير من الدول لفرص الاستثمار.

وأضاف الرئيس السابق للبورصة المصرية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة تكنولوجي على مستوى الشركات الناشئة.

ولفت الرئيس السابق للبورصة المصرية، إلى أن دور البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سيكون مهمًا وأساسيًا للشركات المملوكة للدولة والشركات الناشئة وشركات القطاع الخاص.