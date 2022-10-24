اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:57 م
أكرم القصاص
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رئيسة وزراء إيطاليا تدعو إلى الوحدة داخل تحالفها الحاكم مع بدء مهام عملها رسميا

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:37 م
رئيسة وزراء إيطاليا تدعو إلى الوحدة داخل تحالفها الحاكم مع بدء مهام عملها رسميا جيورجيا ميلونى
فاطمة شوقى

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دعت رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة، جيورجيا ميلوني، إلى الوحدة داخل تحالفها الحاكم؛ مع بدء مهامها الرسمية بعد أداء اليمين الدستورية أمس الأول السبت.
 
وقالت ميلوني - للوزراء خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي اليوم ، الاثنين، بحسب وكالة أنسا الإيطالية - "علينا أن نتحد لمواجهة حالات الطوارئ التي تواجهها الدولة"، مقدمة الشكر للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان؛ لقوله إنه كان يصلي "السلام والوحدة" في إيطاليا بعد تولي الإدارة الجديدة السلطة.
 
وتواجه حكومة ميلوني تصويتا بالثقة في مجلسي النواب والشيوخ غدا، وبعد غد.. وتعمل على استكمال حكومتها بتعيين نواب الوزراء ووكلاء الوزارات. 
 
 
 

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ايطاليا

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