رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد عزمها على تعزيز التعاون مع مصر فى الطاقة والبيئة

فاطمة شوقى

أكدت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، اليوم الاثنين، عزمها على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في "القضايا الحاسمة مثل أمن الطاقة والبيئة وحقوق الإنسان"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وعبرت ميلوني، التي حلفت اليمين الدستورية السبت الماضي، عن شكرها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تمنياته الطيبة للحكومة الإيطالية الجديدة على الحساب الرسمي للرئاسة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "نهتم باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وعازمون على تعزيز تعاوننا الثنائي في القضايا الحاسمة مثل أمن الطاقة، والبيئة، وحقوق الإنسان".

وكان الرئيس المصري السيسي هنأ، السبت الماضي، ميلوني، زعيمة حزب "فراتيللي ديتاليا"، لتوليها رئاسة الحكومة الإيطالية الجديدة، داعيًا إياها للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ "كوب 27"، الذي سيعقد في شرم الشيخ على سواحل البحر الأحمر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس السيسي ""إنني أتطلع إلى مشاركتك في قمة كوب 27 لمواصلة التأكيد على التزام بلدك الصديق في الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ ولضمان أننا جميعًا ، بصفتنا قادة العالم، إن التصدي لتغير المناخ والتغلب على آثاره يظلان على رأس الأولويات الدولية على الرغم من الظروف السياسية الدقيقة التي يواجهها العالم اليوم"، بحسب ما أوردت نوفا نقلًا عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، الذي اختاره السيسي سفيرًا لمصر لدى إيطاليا.