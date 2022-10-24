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ديسمبر المقبل.. تربية حلوان تنظم المؤتمر الدولى الـ17 لبحث التشريعات الرياضية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:00 ص
ديسمبر المقبل.. تربية حلوان تنظم المؤتمر الدولى الـ17 لبحث التشريعات الرياضية جامعة حلوان
كتب ــ محمد صبحى

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تنظم كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان المؤتمر الدولى السابع عشر بعنوان متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربى (التشريعات التحديات التطبيقات)، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل.
 
ويهدف المؤتمر إلى الوصول إلى رؤية واقعية حول دور التقدم التكنولوجى فى حل إشكاليات المجال الرياضى بالوطن العربى، الربط بين البرامج العلمية بكليات التربية الرياضية ومتطلبات سوق العمل فى ظل التقدم التكنولوجى المتسارع، واقتراح ضوابط قانونية للمساهمة فى تطوير والنهوض بالرياضة بالوطن العربى فى ظل التقدم التكنولوجى المتسارع.
 
ويتناول المؤتمر العديد من المحاور، وتتمثل فى واقع التشريعات الرياضية فى ظل التقدم التكنولوجى المتسارع، حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بين التشريع والتطبيق، استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإدارة الرياضية، الصلابة العقلية من المزاج والذكاء الانفعالى.
 
كما يناقش المؤتمر لوائح الاتحادات الرياضية الدولية وتطوير أداء الرياضى، الرياضة والمناخ، بجانب ممارسة الرياضة حق للجميع بين النص الدستورى (وقانون الرياضة رؤى وفلسفة المجتمع)، المسئولية القانونية والمدنية فى مجال الإصابات الرياضية.
 
 
 
 

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