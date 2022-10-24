ختام المرحلة الأولى من برنامج "تعزيز الجدارات الوظيفية" بتربية رياضية الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

احتفلت كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية بنين اليوم بانتهاء المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "تعزيز الجدارات الوظيفية للعاملين بكلية التربية الرياضية أبوقير" وذلك بحضور اللواء محمد فتحي أمين عام جامعة الإسكندرية والقيادات بالجامعه وبحضور الدكتور محمد عبدالحميد بلال، عميد الكلية، الدكتور مهاب عبدالرزاق – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، أميره شحاتة، أمين الكلية، وبتنظيم إدارة الجودة برئاسة الدكتور صبري قطب، مدير وحدة الجوده والتطوير بالكلية.

بدأ الحفل بكلمه الدكتور صبري قطب مدير وحدة الجودة والتطوير بكلية التربية الرياضية بنين ، بعرض تقديمي لفاعليات البرنامج حيث عرض تعريف البرنامج من حيث الرؤية والرسالة والأهداف المرجوه منه وكذلك مراحل تنفيذ البرنامج حيث تم تنفيذ 8 برامج من أصل 16 بمشاركة 65 مشارك ومشاركة من الجهاز الإداري بالكلية بنسبة 100% مدربين من داخل الكلية ، تلى ذلك عرض فيلم يوثق حضور الدورات التدريبية.

وأكد اللواء محمد فتحي، أمين عام الجامعة على الفكر المستنير والمسلك المتطور التي تسلكه إدارة الكلية والذي يتمنى أن تسلكه كافة كليات الجامعة، كما نقل إهتمام معالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة بهذا الملف بصفة خاصة وتشجيعة للإستمرار به حيث ينعكس التطوير على الفرد والمجتمع ككل.