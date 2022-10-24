حصاد الوزارات..وزير القوى العاملة يتلقى تقريراً بشأن مصرع 8 عمال بالبحيرة

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير القوى العاملة يتلقى تقريراً بشأن مصرع 8 عمال فى حادث مرورى بالبحيرة

وزير النقل يستعرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص فى مشاريع الوزارة

وزير التعليم العالى يشارك بجلسة خارطة طريق لزيادة مساهمة القطاع الخاص بالمنظومة

الكهرباء: مصر لديها قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة فى العالم

التعليم: غداً يوم دراسى عادى لجميع الطلاب ولا إجازات بسبب كسوف الشمس

وزيرة التضامن: انخفاض معدلات ختان الإناث من 61% إلى 27%